Настоящие оборотни: 3 знака Зодиака, на которых сильно влияет полнолуние

С давних пор спутница Земли, Луна, в представлении людей была наделена особыми, магическими способностями. Считалось, что небесное тело, которое является человеческом взору только ночью, способно влиять на настроение, самочувствие, успех в земных делах. Астрологи убеждены, что некоторые знаки испытывают на себе воздействие Луны особенно сильно - рассказываем, кто же в гороскопе связан с ней крепкими космическими узами.

Близнецы

Представители воздушного знака испытывают на себе сильное воздействие Луны, но, к сожалению, негативное. В дни полнолуния на Близнецов обрушивается целый поток проблем. Они ничегошеньки не успевают, несмотря на то, что прикладывают для этого все усилия, опаздывают на важные встречи, допускают серьезные промахи на работе.

Астрологи рекомендуют уроженцам знака не планировать на время полнолуния никаких серьезных деловых сделок или других ответственных мероприятий.

Слишком уж велик риск потерять свои средства или испортить все. Близнецы становятся раздражительными, чрезмерно эмоциональными, поэтому велика вероятность возникновения ссор и конфликтов.

Лев

Лев - знак гордый и довольно-таки агрессивный, готовый показать зубы и когти при необходимости. В период полнолуния его эмоциональность возрастает в разы. Представитель огненного знака видит угрозу для своего благополучия в каждой мелочи и рычит на окружающих даже без серьезного на то повода.

Поэтому в дни полной Луны ему нужно следить за собой, чтобы не испортить отношения с близкими людьми.

Нередко в этот временной отрезок на Льва обрушивается тоска, лень, апатия. Собственные грандиозные замыслы кажутся ничтожными и пустыми, хочется махнуть на все рукой. Делать этого, конечно же, в любом случае не стоит - необходимо лишь переждать полнолуние.

Скорпион

Уроженцы этого знака славятся своим хладнокровием, однако в полнолуние они становятся необыкновенно импульсивными и резкими. Решения, которые Скорпион принимает в этот период, как правило, не отличаются взвешенностью и продуманностью, вместо того, чтобы мыслить рационально, этот знак руководствуется эмоциями.

Вероятность конфликтов с окружающими во время полной Луны возрастает.

Скорпиону стоит помнить о том, что полнолуние пройдет, а эти люди останутся в его жизни, не стоит портить с ними отношения. Вместо того чтобы ссориться с близкими и коллегами, этому знаку лучше посвятить время себе.