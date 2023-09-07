Настоящие летчики отказываются смотреть новый «Экипаж»: причина в этих 5 ляпах

Когда в 1979 году на экраны вышел советский фильм-катастрофа «Экипаж», он имел невероятный успех. Зрители оценили блокбастер СССР за его сюжет и напряженность действия.

Неудивительно, что идея переснять популярную историю долгое время занимала российских киношников. И в 2016 году на экраны вышел обновленный «Экипаж» с настоящим звездным составом. Вот только профессиональные летчики историей оказались недовольны, ведь они нашли в ней множество ляпов.

Так, например, даже у пилотов высшего класса не получилось бы создать нужное натяжение на тросах, которыми были соединены воздушные судна. Кроме того, в таком случае обшивка самолетов была бы вырвана с корнем.

В другой сцене во время экстренной посадки пассажиров через переднюю дверь внезапно происходит незапланированный запуск двигателя. Но в реальности людей бы просто засосало потоками воздуха.

А когда моторы загорелись, то народ на борту не задохнулся от дыма. В действительности салон сразу бы наполнился угарным газом. Также недоверие вызывает эпизод с вытекшим из поврежденного топливного бака авиационным керосином. Обшивка искрила, а значит, точно произошло бы возгорание.

Вопросы вызвала даже стремительная карьера персонажа Козловского. Как только он увольняется с военной службы, он практически сразу же становится профессиональным летчиком гражданской авиации. Однако на практике одних занятий на тренажере недостаточно для этого.