Настоящие Гринчи: 3 знака Зодиака, которые не любят праздники

Представители этих знаков не в восторге от вечеринок, конфетти и прочих праздничных атрибутов.

Помните фильм о Гринче - зловредном зеленом существе, решившем похитить Рождество? Время от времени мысли о том, что было бы здорово убрать из календаря все праздничные даты, посещает представителей определенных знаков зодиака. Они терпеть не могут суету, которая предшествуют торжеству, выбор и покупку подарков, а также непосредственно веселые мероприятия. Астрологи перечислили эти знаки и назвали причины, по которым они с удовольствием избегали бы красных дней календаря.

Овен

Уроженцы огненного знака ненавидят не столько сами праздники, сколько подготовку к ним. Ведь все обязательно придется брать в свои руки - доверить столь важное дело кому-то еще Овен попросту не может.

Ему нужно обязательно командовать парадом. В обратном случае все не то и не так: нарезка будет лежать некрасиво, украшения развесят не там, где надо, даже музыку для вечеринки никто как следует не подберет!

Вот Овен и суетится целыми днями напролет, вместо того чтобы спокойно ожидать наступления торжества и наслаждаться им. Он с удовольствием отменил бы все праздники, чтобы снова не погружаться в утомительную подготовку.

Дева

Дискомфорт - вот что испытывают представители земного знака, когда наступает пора торжеств. Дева еще способна выдержать уютные домашние посиделки, на которых присутствуют самые близкие люди, но масштабные вечеринки - нет уж, увольте!

Хлопки петард и фейерверков, громкая музыка, обилие малознакомых людей вокруг превращает для Девы празднества в сущий стресс. Им хочется как можно скорее улизнуть к себе и отдохнуть в одиночестве.

Таким образом, уроженцы земной стихии - ярые противники бурного веселья. Поэтому друзья часто обвиняют их в занудстве и неумении как следует расслабиться.

Скорпион

Пожалуй, самый консервативный знак в гороскопе - настоящий Гринч. Скорпион ненавидит вечеринки-сюрпризы, где никогда не знаешь, чего ожидать - он предпочел бы традиционный ужин в самом тесном кругу.

А вот шумные корпоративы и многолюдные сборища этот водный знак презирает всеми фибрами души. Как злое фантастическое создание, он охотно испортил бы такое торжество и от души повеселился, глядя на чужие расстроенные лица.

Для Скорпиона важно, чтобы всегда, в том числе в праздники, все было продумано на несколько шагов вперед. В обратном случае, он чувствует себя некомфортно и начинает нервничать, раздражаться и срываться на окружающих.