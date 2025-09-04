Меню
Настоящие герои носят плащи, а еще пальто: вспомните 5 фильмов СССР по верхней одежде героев (тест)

4 сентября 2025 18:10
Настоящие ценители моды с легкостью наберут хотя бы 4/5.

В советском кино костюм всегда был больше, чем просто одеждой. Он мог рассказать о персонаже всё: его профессию, характер, эпоху и даже скрытые мотивы. Пальто и плащи в этом смысле — настоящие знаковые элементы, создававшие незабываемые образы.

Некоторые из этих образов настолько врезались в память, что узнать героя можно лишь по силуэту, отвороту или характерному жесту. Проверьте, насколько хорошо вы помните этих харизматичных персонажей и фильмы, которые они украсили своим присутствием.

Сможете ли вы вспомнить их всех без единой ошибки? Сейчас и узнаем. Удачи!

Фото: Кадр из фильма«Москва слезам не верит» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
