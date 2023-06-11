Настоящие гении рождаются в этот день: проверьте вы среди них?

День рождения - это не только самый любимый и трогательный праздник, но еще и число, которое многие воспринимают как свой талисман. Считается, что оно приносит с собой удачу, а также наделяет своего подопечного уникальными личностными качествами. По мнению астрологов, это не просто красивый миф - если взглянуть на данные о людях, появившихся на свет в один и тот же день, становится очевидно, что у них есть что-то общее. Так, например, эксперты нашли закономерность между гениальностью в какой-либо сфере и днем рождения. Рассказываем, в какой же день месяца рождаются выдающиеся личности.

5 число

Большинство людей ассоциирует пятерку со школьной или университетской отметкой, под которой подразумевается высший балл. Действительно, в каком-то смысле такая оценка - свидетельство выдающихся способностей, но символика числа гораздо глубже.

В нумерологии число 5 - это синоним свободы, независимости, непохожести на других.

Гениальность и выдающиеся способности - это как раз то, что выделяет человека на общем фоне и дает ему едва ли не безграничные возможности в самореализации.

Как правило, в этот день появляются на свет люди-легенды, память о которых будет жить в веках. В своей сфере деятельности они создают нечто необыкновенное, не имеющее аналогов. Среди уроженцев 5 числа - множество гениальных музыкантов, актеров и других деятелей.

Наверное, на свет нет ни одного человека, который ни разу не слышал бы имя Фредди Меркьюри (5 сентября 1946 года). Выдающийся рок-музыкант навсегда вошел в историю музыки, его творчество оказало огромное воздействие на мировую культуру.

Среди современных музыкальных исполнителей недостижимой для многих величиной остается Адель (5 мая 1988 года).

Британка побила все мыслимые и немыслимые рекорды, а также стала обладательницей таких престижных премий, как “Оскар”, “Золотой глобус” и “Грэмми”.

Какой бы век ни был на дворе, имя Вивьен Ли (5 ноября 1913 года) уж точно навсегда остается символом красоты, элегантности и выдающегося драматического дарования. Актриса, воплотившая на экране образ Скарлетт О’Хара, дважды становилась лауреатом премии “Оскар”.

У людей, рожденных пятого числа, есть все шансы внести свою лепту в развитие искусства или науки.

Это целеустремленные, яркие, харизматичные личности, которым под силу реализовать свой огромный потенциал на все сто процентов. Поэтому звезды советуют им дерзать и добиваться высот.