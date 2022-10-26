Настоящие гении чаще всего рождаются под этими знаками Зодиака

Кто-то считает, что гениальность - это не что иное как способности или талант, помноженные на упорный ежедневный труд. Кто-то, напротив, убежден, что это дар свыше, который дается немногим. А по мнению астрологов, выдающиеся способности в какой-либо сфере во многом зависят от дат рождения. Эксперты назвали четыре знака зодиака, под которыми чаще всего рождаются гении.

Близнецы

“Схватывают все на лету”, - именно такую характеристику чаще всего можно услышать в адрес Близнецов. Уроженцы воздушного знака с самого детства демонстрируют недюжинные интеллектуальные способности, учителя и счастливые родители называют их вундеркиндами, а на стенах и полках в доме регулярно появляются новые дипломы, медали и кубки за победы в разного рода “битвах умов”.

С возрастом тяга Близнецов к знаниям никуда не девается - это образованные, успешные и многогранные личности.

Скорпион

Представители водного знака от природы наделены удивительной проницательностью. Кроме того, они наблюдательны, упорны и любознательны. Даже если Скорпион не имеет ни малейшего представления о каком-либо явлении и предмете, а получить о нем хоть какую-то информацию нет возможности (ну, вдруг уроженцев знака занесет на необитаемый остров!), с помощью своего ума он быстро разберется в сути.

Тяга к новым знаниям, опытам и практическим навыкам у Скорпиона в крови.

Козерог

Козероги - настоящие интеллектуалы и гении, похожие на Шерлока Холмса. Они никогда не идут на поводу у эмоций, предпочитая подходить к решению проблемы с точки зрения логики. Рассудительность, последовательность и умение смотреть на вещи под непривычным для обывателя углом выделяют этот знак зодиака среди соседей по гороскопу.

Мало кто может похвастаться таким кристально чистым интеллектом, как Козерог - поэтому представителям этого знака нет равных в дедукции.

Водолей

Многие считают Водолеев сумасбродами, которых хлебом не корми - дай придумать что-то необычное и не слишком пригодное для ежедневного использования. Но так кажется только на первый взгляд. Представители воздушного знака способны изобрести нечто революционное, такое, чего еще весь свет не видывал.