Настоящие джентльмены: у мужчин с этими именами самые лучшие манеры

Многие женщины сетуют на то, что век джентльменов давно прошёл. Мол, не осталось среди мужчин никого похожего на мистера Дарси, Ретта Батлера, капитана Грея, исполнившего мечту Ассоль об алых парусах... Однако на самом деле парни, готовые баловать и удивлять своих любимых женщин, все же существуют в реальности, и узнать их можно... по именам. Рассказываем, с обладателями каких имён стоит знакомиться, чтобы узнать, каково это - быть избранницей настоящего джентльмена.

Александр

Обладатель имени Александр - настоящий рыцарь. Мужчина, наречённый этим именем, наделён такими качествами, как благородство, внимательность и уважение к второй половинке. На Сашу можно смело рассчитывать в самые трудные минуты жизни, он обязательно придёт на помощь, при этом его не обязательно об этом просить.

Как только Александр заметит, что дама нуждается в помощи, он обязательно предложит ей свои услуги.

Обладатель этого имени может быть джентльменом не только по отношению к любимой женщине. Он и бабушку через дорогу переведёт, и соседке поможет донести тяжёлые сумки до дома.

Борис

Самоотверженный и романтичный - так можно в двух словах описать обладателя имени Борис. Ради своей возлюбленной этот мужчина готов совершать самые смелые и безрассудные поступки. Достать Луну с неба у него, может быть, и не получится, а вот в квартире генеральную уборку сделает и ужин при свечах устроит.

На Бориса всегда можно положиться. Он балует не только свою избранницу, но и её близких.

Может пригласить их большой компанией на пикник, который сам же и устроит, а может отвезти тёщу и тестем на дачу. Туда и обратно. Столько раз в неделю, сколько понадобится. Ну разве не золото?

Олег

Олег как будто бы сошёл со страниц романов викторианской эпохи. Галантный, вежливый, всегда готовый одарить изысканным комплиментом - не мужчина, а мечта. О нем вздыхают многие дамы, но свое преданное и чувствительное сердце Олег отдает одной-единственной, и менять свой выбор не собирается.

Обладатель этого имени долго выбирает себе спутницу жизни, но как только встретит Ту Самую, то останется верен ей до скончания времен.

Олег будет буквально пылинки со своей избранницы сдувать, носить на руках, лишь бы она была довольна и счастлива. Этот мужчина - однолюб. Если избранница не ответит ему взаимностью и отвергнет, он может больше так ни на ком и не жениться.