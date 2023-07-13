Настоящие долгожители: мужчины с этими именами могут отметить сотый юбилей

Долголетие - это то, к чему стремятся все люди. Продолжительность жизни зависит от целого ряда факторов, среди которых наибольшую роль играют генетика, окружающая среда, наличие или отсутствие хронических заболеваний и вредных привычек и т.д. По мнению экспертов в сфере эзотерики, не стоит сбрасывать со счетов даже имя, которым наречен человек. Некоторые имена содержат особую энергетику, которая помогает обладателю дожить до столетнего юбилея.

Борис

Мужчины, нареченные этим именем, могут похвастаться сильным и волевым характером. С ранних лет они неутомимо закаляют не только свой дух, но и тело: постоянно занимаются спортом, не поддаются соблазну пагубных привычек, соблюдают режим дня. Еще никому не удавалось сбить Бориса с пути истинного и все испортить.

Качества, которыми наделен этот мужчина, тоже позволяют ему дожить до глубоких седин.

Борис неконфликтен, он не станет разводить драму на пустом месте, тратить свои собственные нервы и нервы окружающих. Для него важно, чтобы вокруг царили взаимопонимание и доброжелательная атмосфера, способствующие душевному покою.

Георгий

Обладателю этого мужского имени свойственны такие качества, как уверенность в себе и смелость. Георгий - тот, кто становится лидером по праву. Даже при первой встрече с ним люди чувствуют, что этот человек наделен сильными личностными чертами, он не позволит никому обижать своих и придет на помощь, когда будет необходимо.

Поскольку Георгий становится негласным главой, именно на его плечи ложатся обязанности по решению спорных вопросов и конфликтов.

Этот мужчина не позволяет себе ввязываться в скандалы, опускаться до уровня мелких склок, что бережет его нервную систему и способствует долгой продолжительности жизни.

Николай

В чем секрет долголетия Николая? Эксперты в сфере эзотерики считают, что причина довольно простая - обладатель этого имени живет так, как ему хочется. Мужчина, нареченный этим именем, всегда увлечен какими-нибудь занятиями или хобби, будь то путешествия, коллекционирование, создание вещей своими руками и т.д.

Николай настроен на позитивную волну, но при этом нельзя сказать, что он просто весельчак и тусовщик.

Обладатель этого имени получает удовольствие даже от самых обыденных вещей, даже от мытья посуды или забивания гвоздей в стену. Такое отношение к жизни помогает ему беречь нервные клетки и жить долго и счастливо.