Настоящие цыганки отвергли роль Рады из фильма «Табор уходит в небо»: вот почему

К моменту работы над сценарием для фильма «Табор уходит в небо» Эмиль Лотяну уже представлял, какие актеры окажутся центральными на экране. Конокрадом Лойко Зобаром стал Григоре Григориу, а обворожительной цыганкой Радой — Светлана Тома. Уже после премьеры ленты Лотяну неоднократно спрашивали, почему он не взял в фильм девушку из настоящего табора. Постановщик на все отвечал кратко, объясняя, что таким было решение худсовета.

Но в Сети нашли несколько объяснений этому факту. Тома на тот момент была возлюбленной Эмиля, и он способствовал ее карьере. Кроме того, после выхода картины цыганки сюжет беспощадно раскритиковали. По их словам, ни одна уважающая себя женщина в таборе не стала бы обнажаться при мужчине, как сделала Рада. Не понравился цыганкам и эпизод, в котором главная героиня высмеивала мужчину перед остальными собравшимися.

Данные сцены Лотяну добавил в ленту ради художественной выразительности. Однако постановщик, изучивший к тому времени нравы обитателей табора, понимал, что на такое поведение в кадре не согласится ни одна цыганка. Поэтому ему и пришлось остановиться на профессиональной актрисе.