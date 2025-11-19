Настоящие бриллианты Netflix: 7 мини-сериалов с редчайшими 100% на RT — и все можно посмотреть за 1 день

Иногда так хочется залипнуть в сериал, но нет времени ввязываться в очередной бесконечный марафон на 5 сезонов. А вечером после работы или учебы нужен вариант, который не разочарует. И уложится в одно комфортное «залпом».

Именно такие проекты мы собрали: 7 мини-сериалов Netflix, которые получили редчайшие 100% на Rotten Tomatoes. Никакой воды, никаких затянутостей.

1. «Красная роза»

8 серий • 100% RT

Британский хоррор от BBC и Netflix, который очень точно попадает в тревоги поколения смартфонов. Компания друзей мечтает о расслабленном лете перед университетом, но все рушится, когда на их телефонах появляется загадочное приложение Red Rose. Оно требует выполнения странных, пугающих задач — и за каждым «квестом» скрыто нечто зловещее. Игнорируешь уведомление — рискуешь жизнью.

Сериал умело соединяет подростковую драму, психологический хоррор и социальный комментарий о зависимости от гаджетов. Не отпускает ощущение нарастающей, липкой угрозы.

2. «Катла»

8 серий • 100% RT

Действие происходит в городке Вик спустя год после извержения вулкана Катла. Пепел, пустые улицы, оставшиеся несколько жителей — и странная женщина, полностью покрытая сажей, которая появляется из ниоткуда.

Дальше становится только страннее: вулканолог изучает аномальные данные, в городке возникают новые люди, слишком похожие на давно умерших…

«Катла» — атмосферный мистический нуар с северным холодом, загадками и очень медленным нагнетанием. Исландцы умеют создавать истории, где красота природы граничит с ужасом — и это как раз такой случай.

3. «Каштановый человечек»

6 серий • 100% RT

Копенгаген охвачен серией убийств женщин. На каждом месте преступления полиция находит фигурку каштанового человечка — детскую игрушку, которая становится жутким символом преступлений.

Два детектива — Найя Тулин и Марк Хесс — пытаются связать убийства с исчезновением дочери известного политика. Каждый новый эпизод поднимает ставки: следы ведут в прошлое, политические интриги и семейные тайны.

Сериал снят по роману Серена Свейструпа — того самого, кто придумал «Убийство» («The Killing»). То есть уровень гарантирован.

4. «Харлан Кобен. Невиновен»

8 серий • 100% RT

Матео Видаль — обычный студент, который однажды случайно убивает человека на вечеринке. Он отсидел срок, пытается начать новую жизнь, женится, ждет ребенка.

Вскоре на его телефон приходят подозрительные фото, а жена пропадает. На Матео нападают, а потом обвиняют в двойном убийстве.

Каждая серия переворачивает сюжет, как кубик Рубика. Сценарист и режиссер Ориоль Паоло умеет это делать в совершенстве.

5. «Милое дитя»

6 серий • 100% RT

Лена долгие годы живет взаперти с двумя детьми. Они едят, спят и ходят в туалет строго по расписанию — иначе наказание. Маньяк контролирует каждое их движение.

Однажды Лена и девочка Ханна сбегают, но попадают под машину. И тут начинается самое странное: появляются родители исчезнувшей 13 лет назад девочки.

Сериал ловко соединяет психологическую драму, детектив и мистическую нотку. Ощущение, что что-то не так, не отпускает ни на минуту.

6. «Те, кто выжил»

6 серий • 100% RT

Австралийская криминальная драма начинается с возвращения Кирана Эллиотта в родной приморский городок. 15 лет назад сильный шторм унес жизни его друзей — и до сих пор никто не знает всей правды о той ночи.

Теперь происходит новое преступление: находят убитую девушку. В маленьком городке секреты всплывают мгновенно, а детективная канва переплетается с глубокой эмоциональной историей о вине и попытке начать все заново.

7. «Во имя мести»

8 серий • 100% RT

На глазах у старшеклассницы Юн Джи-у убивают отца — криминального авторитета. Полиция не помогает, друзья отворачиваются. Девушка решает найти убийцу сама и обращается к боссу отца. Он предлагает путь мести: вступить в банду, пройти изнуряющую подготовку, сменить личность и… внедриться в полицию.

Джи-у превращается из обычной школьницы в настоящий боевой механизм, но правда о смерти отца окажется сложнее, чем она думала. Сильный, злой, эмоциональный сериал — и один из лучших корейских боевиков последних лет.

Их реально можно проглотить за один вечер: семь совершенно разных, но одинаково качественных историй.

