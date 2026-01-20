Оповещения от Киноафиши
Настоящего Гэндальфа во «Властелине колец» показывают всего пару секунд: волшебник всех обманывал — и только Леголас это понял

20 января 2026 20:56
Все решает короткая сцена в лесу.

Когда пересматриваешь «Властелин колец», Гэндальф выглядит фигурой почти прозрачной, то есть без сюрпризов. Он всегда рядом, почти всегда появляется вовремя и всегда знает чуть больше остальных. Кажется, что это самый понятный персонаж всей истории.

И все же иногда возникает странное ощущение: будто мы видим лишь то, что позволяют увидеть. Такое ощущение возникает не случайно. Настоящий Гэндальф появляется в трилогии всего один раз — и происходит это так быстро, что легко можно пропустить.

Волшебник — это только оболочка

Во всех трех фильмах Гэндальфа играет Иэн Маккеллен. Сначала это Гэндальф Серый из «Братства кольца», потом — Гэндальф Белый, вернувшийся в «Две крепости». На уровне сюжета все просто: герой погиб, стал сильнее и вернулся с апгрейдом.

На самом же деле Гэндальф — это не больше, чем просто имя, роль, маска. Его настоящая сущность — Олорин, один из майар, духовных существ, созданных Илуватар.

Настоящего Гэндальфа во «Властелине колец» показывают всего пару секунд: волшебник всех обманывал — и только Леголас это понял

По сути, это не маг и не человек, а нечто куда более древнее. Таких, как он, отправили в Средиземье не побеждать Саурона силой, а действовать осторожно — через советы, сомнения и помощь другим.

Их намеренно ограничили: в памяти, в возможностях, в знании самих себя. Иначе история могла бы пойти по пути Сарумана, который слишком хорошо помнил, кем он является.

Та самая сцена

Почти весь фильм Гэндальф ведет себя одинаково. Как человек, пусть и необычный. И только одна сцена выбивается из общей колеи. В «Двух крепостях» Арагорн, Леголас и Гимли встречают в лесу Фангорн фигуру в белом. Они напряжены, ждут опасности, готовятся к бою. И тут происходит странная пауза.

Леголас вдруг опускается на колено. Не потому что узнал старого друга, а будто инстинктивно. Свет вокруг фигуры слишком яркий, голос звучит непривычно гулко и отстраненно. И когда Арагорн произносит имя «Гэндальф», следует заминка: «да… так меня раньше называли».

Настоящего Гэндальфа во «Властелине колец» показывают всего пару секунд: волшебник всех обманывал — и только Леголас это понял

В этот момент Гэндальф словно не совсем понимает, кто он сейчас. А потом начинает вспоминать и снова становится тем волшебником, к которому мы все привыкли. Это было единственное мгновение, когда маска съехала и перед нами предстал один из самых могущественных майар.

Толкин объяснял, что память майар не исчезает — она скрыта. После смерти и возвращения Гэндальф сам говорит, что вспомнил часть того, что когда-то забыл. Этого достаточно, чтобы понять: все это время мы видели лишь удобную для мира оболочку.

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Две крепости» (2002 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
