Настоящее имя Кэрри Брэдшоу скрывали от россиян двадцать лет: как так вышло

Зрители любят «Секс в большом городе» за откровенность и юмор четырех закадычных подруг. Жительницы Нью-Йорка пытаются строить карьеру и личную жизнь, то и дело попадая в нелепые ситуации, из которых умудряются с достоинством выходить.

Одной из главных героинь комедийного сериала стала Кэрри Брэдшоу, которую блестяще воплотила Сара Джессика Паркер. Она редактор колонки «Секс в большом городе» в New York Star. Пытаясь найти ответ на вопрос, зачем женщине нужны отношения, когда есть секс без обязательств, Кэрри встречает мужчину своей мечты.

Казалось, что зрители знают о Брэдшоу буквально все. Однако неожиданно выяснилось, что героиня ве 20 лет скрывала от публики самое главное — свое настоящее имя. Лишь в продолжении культового проекта, которое получило название «И просто так» и вышло на экраны в 2021 году, поклонники узнали, что на самом деле Кэрри — сокращение от Кэролайн. Как пишет портал Today, в паспорте же имя редактора и вовсе прописано как Кэролайн Мари Брэдшоу.