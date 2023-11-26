Настоящее чудо: что такого случилось в жизни Шуфутинского 3 сентября

Впервые вся страна перевернула календарь вместе с Михаилом Шуфутинским в 1993 году. Именно тогда вышла его нетленка под названием «3 сентября». Песня сразу понравилась и ее исполнителю, и публике. Но главный успех хита случился гораздо позже.

В 2011 году в Сети начали появляться мемы с артистом и композицией, ставшей символом начала осени. Время идет, но интернет-пользователи и не думают отказываться от празднования «Шуфутинова дня».

Кто-то даже предлагает отметить его красным в календаре и сделать выходным.

Хит вышел из-под пера Игоря Николаева, которому не раз задавали вопрос, а почему, собственно, 3 сентября, а не какое-нибудь другое. Композитор отвечает, что, мол, ничего знаменательного в эту дату не произошло, просто рифма удачно легла.

И действительно, когда музыкант работал над песней, для певца 3 сентября было самой обычной датой, но через два года после ее премьеры все изменилось — произошло настоящее чудо. В семье знаменитого шансонье случилось пополнение — на свет появился его внук. И с тех пор «день, когда горят костры рябин», стал для звезды особенным.