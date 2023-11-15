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«Настоящее чучело»: как выглядела любимая женщина Маяковского незадолго до смерти

15 ноября 2023 17:45
«Настоящее чучело»: как выглядела любимая женщина Маяковского незадолго до смерти

Правду поведала известная актриса.

Лилю Брик называли музой русского авангарда. Любимая женщина Владимира Маяковского, она была королевой литературных салонов начала XX века. В отличие от многих эмансипированных современниц, Брик не обременяла себя кропотливой работой — для этого у нее были многочисленные воздыхатели.

Даже после смерти Маяковского эпатажная дива не пропала. Татьяна Васильева вспоминает, какой была легенда Серебряного века в старости. Актриса поведала, что пожилая дама не пропускала ни один ее спектакль и всегда приносила своей любимице корзину цветов. Даже на склоне лет Лиля Брик оставалась яркой и следила за собой.

«Настоящее чучело, но глаз не оторвать», — со смехом рассказывает Васильева.

Артистка вспоминает, что Брик носила пятисантиметровые красные ногти, повязывала в тонкую косичку бантик и не появлялась на публике без грима.

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press
Алла Новикова
Алла Новикова
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