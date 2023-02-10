Настоящее безумство: подарки звездам шоу-бизнеса заставят схватиться за голову

Истинная фанатская любовь не знает границ. Чтобы порадовать кумира, многие поклонники не скупятся на подарки, вот только далеко не все из них можно назвать удачными.

Звезды шоу-бизнеса давно привыкли к тому, что им дарят цветы, игрушки или разные поделки. Более состоятельные фанаты идут дальше и удивляют артистов такими щедрыми презентами, как автомобили, яхты и даже квартиры. Но на этом воображение многих не заканчивается.

Нередко селебрити получают в дар настоящую головную боль. Например, однажды золотому голосу России, певцу Николаю Баскову, вручили коня и вовсе не плюшевого, а вполне себе настоящего. Музыкант назвал нового друга Багратионом, а после поспешил избавиться от него, передав одному из подмосковных конных заводов.

Не понаслышке знает о «живых» подарках и Дима Билан. Выступая в Ставропольском крае, артист вряд ли предполагал, что после завершения концерта получит от губернатора стадо баранов, насчитывающее 900 голов. Артист не пожелал становиться фермером и отправил парнокопытных родителям, которые наверняка тоже схватились за голову от такого подарка.