Настоящая свалка: вы испытаете шок от фото из квартиры внучки Гурченко

Адский смрад, лежащие вповалку с обувью продукты и предметы гигиены и отваливающиеся обои — внучка Людмилы Гурченко Елена Королева превратила квартиру за 30 миллионов рублей в заправский бедлам.

Горы мусоры, в которых остатки еды перемешаны с посудой, одеждой и предметами быта, по стенам ползают тараканы и клопы — помещение больше похоже на портал в ад, чем на жилье в элитном районе Москвы.

Запустение, беспорядок и неразбериха наводят ужас.

Внучка утверждает, что прекрасно ориентируется в созданном ей хаосе и всегда может найти нужную вещь. 48 квадратов в центре столицы изначально принадлежали родителям Гурченко. Потом жилплощадь перешла дочери прославленной артистки — Марии. После ее смерти собственником элитной недвижимости стала внучка певицы — Елена Королева. Она делит права на квартиру с ее отцом. Наводить порядок в хаосе Елена отказывается. Сначала она хочет стать единоличной владелицей жилья.