Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Настоящая секс-бомба: советская Миледи и в подметки не годится иностранной (фото)

Настоящая секс-бомба: советская Миледи и в подметки не годится иностранной (фото)

9 августа 2023 16:45
Настоящая секс-бомба: советская Миледи и в подметки не годится иностранной (фото)

Французская актриса сразила миллионы мужчин своей игрой.

Советские зрители познакомились с коварной Миледи благодаря многосерийной экранизации «Д’Артаньян и три мушкетера». В картине Георгия Юнгвальд-Хилькевича роль обольстительницы была отдана Маргарите Тереховой, а зрители остались в восторге от ее работы. Однако иностранному зрителю Миледи знакома по совершенно другому фильму.

Так, в 1961 году французский режиссер Бернар Бордери представил двухсерийную вольную экранизацию приключений отважного гасконца и королевских мушкетеров. А роль Миледи он предпочел отдать Милен Демонжо, которая в то время была еще неизвестной актрисой.

В кадре Милен предстала в весьма чувственном образе. Она красуется глубокими декольте и пленяет героев картины своей пылкой красотой.

Зрители остались в восторге от игры артистки. Однако нашлись и те, кто поддерживал кандидатуру Маргариты Тереховой. По их мнению, красота советской звезды более утонченная и лучше подходит образу героини.

Настоящая секс-бомба: советская Миледи и в подметки не годится иностранной (фото)
Фото: Кадры из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979), кадр из фильма «Три мушкетера» (1961)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше