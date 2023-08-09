Настоящая секс-бомба: советская Миледи и в подметки не годится иностранной (фото)

Советские зрители познакомились с коварной Миледи благодаря многосерийной экранизации «Д’Артаньян и три мушкетера». В картине Георгия Юнгвальд-Хилькевича роль обольстительницы была отдана Маргарите Тереховой, а зрители остались в восторге от ее работы. Однако иностранному зрителю Миледи знакома по совершенно другому фильму.

Так, в 1961 году французский режиссер Бернар Бордери представил двухсерийную вольную экранизацию приключений отважного гасконца и королевских мушкетеров. А роль Миледи он предпочел отдать Милен Демонжо, которая в то время была еще неизвестной актрисой.

В кадре Милен предстала в весьма чувственном образе. Она красуется глубокими декольте и пленяет героев картины своей пылкой красотой.

Зрители остались в восторге от игры артистки. Однако нашлись и те, кто поддерживал кандидатуру Маргариты Тереховой. По их мнению, красота советской звезды более утонченная и лучше подходит образу героини.