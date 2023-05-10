Настоящая «Санта-Барбара»: не поверите, что случилось с похищенным ребенком из Китая

Каждый год в Китае раскрываются десятки дел о похищении маленьких детей. Многие богатые пары, которые не могут стать родителями, попросту покупают малышей у так называемых торговцев. Таким «товаром» в свое время оказался Мэй Чжицян.

Ему было всего два года, когда его похитили средь бела дня. Супруги, которые изначально хотели «приобрести» ребенка, от него отказались, сославшись на то, что он слишком худой и маленький. Тогда Мэй попал в семью к паре, мечтающей о приемном малыше.

Тем временем настоящие родители мальчика Мэй Сяньхуа и Пан Чанъэ обратились в полицию, но поиски преступников не дали результата. Однако супруги верили, что их сын жив, и никогда не теряли надежды на то, что он к ним вернется.

Между тем Мэй рос в роскоши: его приемные родители оказались миллиардерами. Они не стали рассказывать сыну правду о том, как он появился в их семье, однако Чжицян чувствовал, что его настоящие отец и мать где-то далеко.

У этой жуткой истории оказался вполне счастливый конец. Как пишет портал «Культурология », Мэй воссоединился с родными, когда ему было 27 лет. Парень дал интервью китайскому телевидению, в котором рассказал, что теперь будет жить вместе с биологическими родителями, которые, к слову, за прошедшие годы также разбогатели и стали мультимиллионерами.