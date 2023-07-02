Настоящая Рапунцель: дочь выросла совсем непохожей на эпатажного Джигурду

История любви Никиты Джигурды и Марины Анисиной напоминает американские горки. Пара поженилась в 2008 году, в 2016-м они скандально развелись, а уже в 2021 году сыграли вторую свадьбу.

У супругов растет двое детей — 14-летний Мик-Анжель-Крист и 13-летняя Эва-Влада. Поклонники отмечают: дочка героя светской хроники растет настоящей красавицей и лишь отдаленно напоминает отца.

Пухлые губы, вздернутый нос, большие глаза и копна светлых волос — малышка явно выиграла в генетическую лотерею.

У девочки есть все шансы заткнуть за пояс ее привлекательную маму.