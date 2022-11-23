Настоящая профессия Сябитовой станет для россиян полной неожиданностью

После того как Роза Сябитова стала ведущей шоу «Давай поженимся!», популярность свах и разнообразных брачных агентств в стране только возросла. Мужчины и женщины прибегают к их услугам, чтобы устроить личную жизнь и обрести семью. А Сябитова за это время стала олицетворением современного образа народной свахи.

Но в юности она и не собиралась делать карьеру в этой сфере. За плечами у Розы диплом Московского института электронного машиностроения. По специальности она могла бы работать инженером-программистом.

А вот актриса Юлия Снигирь — дипломированный преподаватель. Она имеет право обучать детей английскому и немецкому языкам. Более того, некоторое время Юлия даже работала учителем, прежде чем найти свое призвание.

Помогать детям мечтал и экс-солист Hi-Fi Митя Фомин. Певец поступил в медицинский институт, выбрав направление «педиатрия». Учебе постоянно мешало его увлечение музыкой, но вуз он все-таки окончил. Однако врачом Фомин не проработал ни дня.