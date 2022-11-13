Настоящая принцесса: вы точно ничего не слышали о нигерийской Меган Маркл

Некоторые британские принцессы уже заслужили репутацию настоящих бунтарок при дворце. Сначала королевским правилам не подчинялась Диана Спенсер. А теперь главной нарушительницей спокойствия обитателей Букингемского дворца считается ее невестка Меган Маркл. Но далеко не все знают, что и в Африке живет принцесса, которая легко пошла против предрассудков и обычаев.

Нигерийскую Меган Маркл зовут Кейша Омилана. В прошлом она, совсем как жена принца Гарри, блистала на экранах ТВ. Только это был не сериал, а рекламные ролики шампуня. Кроме того, Кейша строила успешную карьеру фотомодели до знакомства с принцем Кунле. Первые два года романа она и не подозревала о высоком статусе бойфренда. Но, даже когда стала его женой, Кейша не пожелала отказываться от привычного образа жизни.

Сейчас принцесса продолжает выступать на подиумах и руководит собственной фирмой, выпускающей средства по уходу за волосами. В соцсетях она использует хештег #работающая принцесса и заявляет подписчицам, что женщине всегда важно оставаться независимой.