Настоящая мисс Марпл: Агата Кристи благословила на роль лишь одну актрису (фото)

Благодаря писательнице Агате Кристи появился знаменитый литературный персонаж Эркюль Пуаро. Но кроме бельгийского детектива с выразительными усами она также создала очаровательную старушку мисс Марпл. И эту героиню в разные времена играли самые именитые актрисы.

Впрочем, знаменитая британка видела в этой роли лишь Джоан Хиксон. Именно эта артистка поразила своей игрой прославленную писательницу. Поэтому после одного из спектаклей Агата подошла к женщине и честно призналась, что хотела бы видеть ее в роли 74-летней любопытной старушки.

Спустя почти 40 лет все так и произошло. Но создательница нескольких культовых персонажей так и не увидела любимую актрису в роли мисс Марпл. В 1976 году писательница скончалась, а экранизации детективов с Джоан Хиксон выходили начиная с 1984-го. Однако стоит отметить, что эти 12 фильмов оказались самыми успешными, и артистка снискала мировую славу.