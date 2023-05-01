Настоящая леди: победительница «Новых пацанок» после проекта стала еще краше (видео)
Звезда реалити превзошла саму себя.
Кира Медведева достойно справилась с испытаниями на шоу «Новые пацанки». После победы на проекте яркая участница вернулась к жизни вне камер. В отличие от многих других героинь реалити, знаменитости удалось сохранить свой новый образ.
Уроженка Нижнего Новгорода быстро поняла, что больше не может оставаться в родном городе. Медведева переехала в Москву и со временем научилась пользоваться обрушившейся на нее популярностью. Поначалу блондинка испугалась огромного количества новых фолловеров в социальных сетях, но теперь ответственно ведет личный блог, чтобы не растерять свою аудиторию.
На проекте Медведева превратилась в настоящую леди, а после его завершения стала еще краше. Поклонники заговорили об этом после того, как Кира опубликовала видео, в кадрах которого предстала настоящей секс-бомбой.
«Ты умеешь влюблять в себя всех», «Тот случай, когда сложно подобрать слова для того, чтобы оценить эту взрывоопасную смесь красоты и характера», — пишут поклонники в комментариях.