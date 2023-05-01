Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Настоящая леди: победительница «Новых пацанок» после проекта стала еще краше (видео)

Настоящая леди: победительница «Новых пацанок» после проекта стала еще краше (видео)

1 мая 2023 08:20
Настоящая леди: победительница «Новых пацанок» после проекта стала еще краше (видео)

Звезда реалити превзошла саму себя.

Кира Медведева достойно справилась с испытаниями на шоу «Новые пацанки». После победы на проекте яркая участница вернулась к жизни вне камер. В отличие от многих других героинь реалити, знаменитости удалось сохранить свой новый образ.

Уроженка Нижнего Новгорода быстро поняла, что больше не может оставаться в родном городе. Медведева переехала в Москву и со временем научилась пользоваться обрушившейся на нее популярностью. Поначалу блондинка испугалась огромного количества новых фолловеров в социальных сетях, но теперь ответственно ведет личный блог, чтобы не растерять свою аудиторию.

На проекте Медведева превратилась в настоящую леди, а после его завершения стала еще краше. Поклонники заговорили об этом после того, как Кира опубликовала видео, в кадрах которого предстала настоящей секс-бомбой.

«Ты умеешь влюблять в себя всех», «Тот случай, когда сложно подобрать слова для того, чтобы оценить эту взрывоопасную смесь красоты и характера», — пишут поклонники в комментариях.

Фото: соцсети, кадр из шоу «Новые пацанки» (2022)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video