Настоящая леди: победительница «Новых пацанок» после проекта стала еще краше (видео)

Кира Медведева достойно справилась с испытаниями на шоу «Новые пацанки». После победы на проекте яркая участница вернулась к жизни вне камер. В отличие от многих других героинь реалити, знаменитости удалось сохранить свой новый образ.

Уроженка Нижнего Новгорода быстро поняла, что больше не может оставаться в родном городе. Медведева переехала в Москву и со временем научилась пользоваться обрушившейся на нее популярностью. Поначалу блондинка испугалась огромного количества новых фолловеров в социальных сетях, но теперь ответственно ведет личный блог, чтобы не растерять свою аудиторию.

На проекте Медведева превратилась в настоящую леди, а после его завершения стала еще краше. Поклонники заговорили об этом после того, как Кира опубликовала видео, в кадрах которого предстала настоящей секс-бомбой.