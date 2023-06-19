Настоящая леди: Ольга Николаевна из «Сватов» преобразилась так, что не узнать

Людмила Артемьева, известная по сериалу «Сваты», недавно произвела оглушительный фурор. Экранная Ольга Николаевна резко преобразилась и разом помолодела на пару десятков лет.

60-летняя звезда предстала в неожиданном наряде, превратившем ее в настоящую леди. На видео, которым поделилась Артемьева, актриса позирует в свободном платье, расшитом крупными цветам. Свои локоны Людмила Викторовна собрала назад в маленькую косу. Образ дополнили украшения и яркий макияж.

Видео привело подписчиков артистки в восторг.

Они не скрыли своего восхищения: «Как вы помолодели, я не признала вас сразу», «Вам так идет образ русской женщины», «Мы стареем, а Людмила молодеет».

Артемьева снискала славу в 00-х, когда стала уже возрастной актрисой. На ее счету много ярких киноработ, ведь ей одинаково удаются как драматичные роли, так и комичные. Актриса снималась в таких картинах, как «Обнаженная натура», «Две судьбы», «Кто в доме хозяин?» и в других.