Настоящая красавица: как выглядит предполагаемая мать детей Сергея Лазарева (фото)

Некоторые звезды шоу-бизнеса привыкли скрывать от публики свою личную жизнь. Вот и Сергей Лазарев не любит делиться подробностями о своей семье. Но певец все же признался, что стал отцом.

Сына Никиту и дочь Анну выносили две разные суррогатные матери. Однако известно, что яйцеклетки для детей пожертвовала одна женщина. И похоже, что малыши унаследовали от нее свою внешность. У брата с сестрой голубые глаза, светлые волосы и аккуратные носики.

Поклонники уже предположили, что биологической мамой может быть Анна Белодедова. Она является близкой подругой Сергея и часто попадает с ним в один кадр. А несколько лет назад пара посещала риэлтерское агентство, чтобы подобрать для себя более просторное жилье. Фанаты Лазарева также заметили, что девушка появляется на семейных и детских праздниках вместе с певцом. Портал «Irma Stream» пишет, что возлюбленная музыканта была даже на дне рождения дочери Леры Кудрявцевой, куда были приглашены лишь самые близкие люди.