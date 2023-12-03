Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Настоящая королева: как выглядела советская актриса перед тем, как умерла в психушке

Настоящая королева: как выглядела советская актриса перед тем, как умерла в психушке

3 декабря 2023 18:45
Настоящая королева: как выглядела советская актриса перед тем, как умерла в психушке

На ее долю выпало немало испытаний.

Вия Артмане в советские времена гордо носила титул «Мать Латвия». Ее считали лучшей латышской актрисой всех времен, но после распада Союза участь знаменитости оказалась печальной.

В родной стране к ней относились прохладно. Однако в том, что звезда под конец жизни загремела в психушку, виноваты не только проблемы в карьере. Многие поклонники твердо уверены, что ответственность за это несет ее сын Каспар Димитерс.

Звездный наследник стал преступником — его обвиняли в воровстве и изнасиловании. Артмане тяжело переживала из-за того, что ее ребенок встал на скользкую дорожку. Но все же трагичной судьбу Вии Фрицевны сделали не только выходки ее отпрыска.

Артистке пришлось столкнуться с публичной травлей и безработицей. Она получала нищенскую пенсию и осталась без крыши над головой из-за того, что власти Риги отобрали у нее квартиру.

Остаток своих дней Артмане провела в психушке, но даже там оставалась королевой. Она не растеряла своего очарования и не потеряла достоинства. Сердце актрисы остановилось в октябре 2008 года. Ей было 79 лет.

Настоящая королева: как выглядела советская актриса перед тем, как умерла в психушке
Фото: Legion Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше