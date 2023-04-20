Настоящая Кармелита: только взгляните на гражданскую жену Жданова (фото)

Сериал «Кармелита: Цыганская страсть» имел огромный успех среди зрителей. Женская аудитория обращала особое внимание на импозантного бизнесмена Станислава Жданова, роль которого исполнил Максим Щеголев. В реальной жизни актер оказался настоящим сердцеедом, но смог остепениться под влиянием своей Кармелиты.

Официально Щеголев был женат всего один раз. Супруга Алла Казакова родила от него двух дочерей. Также у артиста есть старший сын Илья, которому диагностировали аутизм. Его мать — актриса Татьяна Солнцева. Кроме того, у Щеголева был роман с коллегой по сериалу «Кармелита: Цыганская страсть» Юлией Зиминой, которая исполнила главную роль.

Но ни с одной из этих женщин Максим не обрел личного счастья. Его судьба круто изменилась после встречи с актрисой Теоной Дольниковой. Она стала для Щеголева любовью всей жизни, однако артисты не спешат регистрировать отношения. Дольникова официально замужем за американцем, а бракоразводный процесс требует много времени и нервов. Впрочем, это не мешает счастью актеров, которые уже успели обзавестись общим сыном Лукой.

Поклонницы экранного Жданова отмечают, что Теона поразительно похожа на цыганку Кармелиту: большие карие глаза, темные длинные волосы, тонкие черты лица. Это значит, что 41-летний актер остается верен своему вкусу.