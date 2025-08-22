Меню
«Настоящая готика начинается не с ценника»: как одеться в стиле Ортеги в «Уэнсдэй» и не разориться — 3 совета известного дизайнера

22 августа 2025 10:23
«Настоящая готика начинается не с ценника»: как одеться в стиле Ортеги в «Уэнсдэй» и не разориться — 3 совета известного дизайнера

22 августа 2025 10:23

Конечно, можно купить и тяжелый люкс. Но нужно ли?

После выхода второго сезона «Уэнсдэй» Россию накрыла волна готической эстетики: запросы «готика», «Wednesday» и даже неожиданное «beige goth» выросли на 158%, TikTok разрывает хэштег с миллионами просмотров, а онлайн-магазины фиксируют рекордные заказы на кружевные блузы и платья викторианского кроя.

Но главный вопрос, который волнует фанатов сериала: можно ли одеться в стиле Уэнсдэй и не разориться? Портал «Киноафиша» задал его стилисту и fashion-дизайнеру Аполлону Байгакоффу.

«Секрет стиля Уэнсдэй — в правильном балансе простоты и мрачной утончённости. Это не просто “тотал чёрный”, а игра фактур и деталей. Кружево, корсеты, готические украшения, платья с викторианскими силуэтами — всё это создаёт атмосферу, где строгость встречается с драмой», — объясняет эксперт.

«Настоящая готика начинается не с ценника»: как одеться в стиле Ортеги в «Уэнсдэй» и не разориться — 3 совета известного дизайнера

То есть подражать Дженне Ортеге можно разными путями. Если хочется «собрать образ за копейки», Байгакофф советует набирать базовый сет:

«Чёрное платье строгого кроя, белый воротник или блуза, тёмные колготки и массивные аксессуары. Такой комплект легко найти в масс-маркете, и он обойдётся в 5–7 тысяч рублей».

Согласитесь, это куда реалистичнее, чем охота за корсетом Westwood или латексом Ashi Studio.

Но, конечно, для тех, кто мечтает о красной дорожке, цены будут другими: платья Elena Velez или дизайнерские корсеты могут стоить сотни тысяч рублей. И тут уже вопрос не только моды, но и кошелька.

«Настоящая готика начинается не с ценника»: как одеться в стиле Ортеги в «Уэнсдэй» и не разориться — 3 совета известного дизайнера

Тем не менее, стилист настаивает:

«По сути, стиль Уэнсдэй — это не вопрос денег, а вопрос настроения. Даже с минимальным бюджетом можно выглядеть в духе героини, если правильно подчеркнуть мрачную элегантность и драматичность образа. Настоящая готика всегда начинается с внутреннего состояния, а не с ценника».

Фото: Кадры из сериала «Уэнсдэй»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
