Настоящая Дюймовочка: будете в шоке, увидев 20-летнюю девушку весом 10 кг

Keнaди Жуpдeн-Бpoмли привлекла к себе всеобщее внимание, снявшись в фильме Lep. Актриса предстала на экране в образе маленькой девочки с крыльями. Многим казалось, что это очередной спецэффект, но внешность артистки, похожей на эльфа или фею, не была подделкой.

Знаменитость страдает от редкого генетического заболевания — примордиальной карликовости. На девятом месяце беременности у матери будущей звезды экрана не было заметно округлившегося живота. Малышка родилась совсем крохотной — ее вес не достигал и одного кило, а рост составлял всего 27 см. Врачи были уверены, что новорожденная не выживет. К счастью, они ошиблись.

Из-за неизлечимого недуга в свои 20 лет Кенади весит всего 10 килограммов. Окружающие умиляются ее внешности и зовут маленьким ангелом. Такая Дюймовочка легко находит общий язык со всеми. Она посещает обычную школу и нисколько не уступает своим одноклассникам. А после окончания учебы намеревается связать свою жизнь с кинематографом.