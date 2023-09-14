Настоящая армянская: почему Луспекаев всю жизнь работал под чужой фамилией

Судьба Павла Луспекаева удивительна. Большую часть жизни актер блистал на театральных подмостках, но в 40 лет снялся в фильме «Белое солнце пустыни» и прославился на всю страну. Тяжелобольной, но все такой же энергичный, он вдохновил режиссера картины Владимира Мотыля расширить эпизодическую роль таможенника Верещагина до главной.

Но это далеко не единственная интересная деталь в биографии артиста. Мало кто догадывается, но фамилия звезды придумана им же самим. При рождении он получил имя Павел Богдасарович Луспекян.

Своей фамилией актер обязан отцу — армянину по происхождению. Известно, что юноша решился на смену паспорта перед переездом с Северного Кавказа в Луганск. По одной из версий, фамилию пришлось поменять из-за риска раскулачивания, а по другой — будущий актер пошел на этот шаг, чтобы окружающим было легче окликать его.