Настораживает: Зудина предала огласке странную привычку Табакова

Предаваясь воспоминаниям об Олеге Табакове, Марина Зудина раскрыла публике одну из его привычек, которая многим может показаться как минимум странной. Оказалось, что вечно занятой артист в свои дни рождения всегда записывал имена тех, кто позвонил ему с поздравлениями.

Мэтр вел учет одному, другому, сотому и двухсотому — всем, кому удалось дозвониться. Насторожившимся корреспондентам издания «7Дней » Зудина объяснила, почему супруг так поступал:

«Олег Павлович записывал имена не для того, чтобы сказать: «А вот этот не позвонил!» Наоборот! Чтобы растянуть радость от добрых слов».

По словам актрисы, Табаков до самого конца оставался мальчишкой в душе, который любил получать подарки. Самый дорогой он так и не увидел: в 2020 году в честь его 85-летия его родные и коллеги открыли ему памятник на Сухаревской площади под названием «Атом Солнца».