Настолько все плохо: что Киркоров прячет под париками

В 90-е визитной карточкой Филиппа Киркорова были его роскошные черные кудри. Но певца всегда тянуло на эксперименты, поэтому он неоднократно менял имидж. Мы видели Киркорова с длинными черными волосами, с дредами, Киркорова-блондина и Киркорова с короткой стрижкой. После стольких изменений шевелюра певца выглядит подозрительно неизменной. Но все оказалось обманом.

В Сети всплыли фотографии Филиппа Киркорова, на которых видны залысины на голове артиста. Оказывается, поп-король стал лысеть, а роскошные волосы, с которыми он щеголяет на концертах и в клипах, это лишь умело сделанные парики.