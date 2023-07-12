Настеньку в «Морозко» должна была играть эта «старуха»: глазам не поверите

Сказка «Морозко» была представлена советскому зрителю в середине 60-х. Фильм Александра Роу мгновенно покорил сначала зрителей СССР, а чуть позже — иностранных любителей кино. А особенно поклонники оценили игру юной Натальи Седых, которой было всего лишь 15 лет.

Однако изначально Роу не планировал снимать Седых в своем фильме. Он рассчитывал, что в его фильме сыграет Надежда Румянцева, известная зрителям по «Девчатам». И режиссера нисколько не смущало, что артистке было 34 года. Он был уверен, что она прекрасно справится с ролью Настеньки.

Но однажды он встретил Наталью, которая училась в Московском хореографическом училище. Постановщика покорила стройная балерина с большими глазами, и он сразу же изменил свое мнение. Режиссер пригласил молодую актрису в свой фильм, а она завоевала любовь фанатов и стала международной звездой.