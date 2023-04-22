Настенька из «Морозко» лишь однажды стала мамой: взгляните на ее молодца (фото)

Наталья Седых познала счастье материнства в браке с композитором Виктором Лебедевым. Актриса родила возлюбленному сына Алексея. Но это не уберегло пару от расставания.

Знаменитость и ее наследник жили в Москве. Седых не спешила ставить карьеру на паузу — она наняла няню для своего малыша и продолжила активно работать. Также воспитанием Алексея занималась мама актрисы. До старших классов школы все шло относительно благополучно, но затем сын Настеньки из «Морозко» совершенно отбился от рук.

Звезда поняла, что не справляется с отпрыском, поэтому отправила его к бывшему мужу в Питер.

Это дало свои плоды. Алексей не только благополучно окончил школу, но и получил два высших образования. Сегодня звездному наследнику уже 41 год. Лебедев-младший по-прежнему живет в квартире отца, скончавшегося весной 2021-го.