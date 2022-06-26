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Наставят рога и не пожалеют: 4 женщины Зодиака, которые чаще всего изменяют

26 июня 2022 13:39
Наставят рога и не пожалеют: 4 женщины Зодиака, которые чаще всего изменяют

Представительницы этих четырех знаков не знают слова "верность".

Печальный факт – ежедневно тысячи людей изменяют своим вторым половинкам, не задумываясь о том, что причиняют им боль. От измены не застрахован никто – налево ходят от красивых и успешных, богатых и знаменитых. Астрологи убеждены, что на предательство любимого человека толкают не только жажда свежих впечатлений, месть, скука и другие мотивы. Склонность к изменам можно унаследовать от звезд – представительницы некоторых знаков зодиака пускаются в рискованные романтические авантюры гораздо чаще, чем их соседки по гороскопу.

Весы

Уроженки воздушного знака – настоящие кокетки. Им нравится привлекать к себе внимание мужчин, чувствовать себя привлекательными и желанными. Даже если у женщины-Весы есть постоянный партнер, она ни за что не откажет себе в удовольствии пофлиртовать с кем-нибудь привлекательным.

Вот только нередко она теряет чувство меры и по-настоящему увлекается мужчиной, с которым хотела всего лишь позаигрывать.

Поэтому невинный флирт у нее может завершиться реальной изменой.

Близнецы

О легкомысленности женщин-Близнецов можно слагать длинные баллады, и один из куплетов в них обязательно будет посвящен их романтическим подвигам. Представительницы воздушного знака крайне требовательны к своим партнерам, они любят, когда все внимание уделяется только им.

Как только они почувствуют нехватку обожания, отправятся на поиски того, кто сможет дать им много любви и комплиментов.

Кроме того, Близняшки любят окружать себя гаремом поклонников – так, на всякий случай.

Лев

Львица – истинная королева зодиака и любит, чтобы к ней относились с должным почтением. Уроженки огненного знака хотят, чтобы им уделяли много внимания, осыпали подарками и комплиментами.

Если партнер по каким-то причинам не может этого дать, Львица, как настоящая драма-квин, обидится и начнет искать способы отомстить.

Невнимание избранника может толкнуть ее даже на такой крайний шаг, как измена – пусть, мол, партнер изведется от ревности и осознает, кого потерял.

Рыбы

Невероятно, но факт – нежные Рыбки входят в список тех знаков, которые чаще всего бросаются в омут измены. Виной всему чрезмерная эмоциональность и импульсивность представительниц водного знака.

После бурной ссоры с партнером Рыбка может запросто уйти в ночь, хлопнув дверью, а там уж события могут развиваться по нескольким сценариям.

Она способна позвонить бывшему или своему поклоннику, чтобы отомстить постоянному партнеру и выплеснуть накопившиеся эмоции.

Елена Королева
Елена Королева
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