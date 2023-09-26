«Насовсем»: Анисина сделала заявление о разводе с Джигурдой

Отношения Никиты Джигурды и Марины Анисиной развиваются уже 15 лет. Назвать спокойным этот роман точно нельзя, звезды живут как на пороховой бочке. В 2016 году они даже развелись, и фигуристка шокировала общественность признаниями о жизни с артистом. Анисина рассказывала, что много лет терпела побои от мужа, он даже угрожал ей ножом. А Джигурда поведал об интрижках супруги на стороне.

Тем не менее в 2021 году возлюбленные помирились и вновь поженились. Но вместе они прожили недолго. Анисина вместе с детьми поселилась в Турции, тогда как актер предпочел остаться в Москве.

Спортсменка опровергала все слухи о возможном разладе в семье, заявляя, что их наследникам лучше живется в жаркой стране, где они могут готовиться к соревнованиям по большому теннису. А сейчас, чтобы доказать свои слова, Анисина сделала и новое заявление о разводе с Джигурдой. Как оказалось, фигуристка снова поменяла место жительства и теперь налаживает быт в столице рядом с мужем.