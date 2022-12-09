Насмешки над королевой и плевок в душу брату: что показали в фильме Меган и Гарри

На стриминге Netflix вышла первая часть документального сериала, посвященного жизни принца Гарри и Меган Маркл. Супруги обещали раскрыть в ленте все секреты Букингемского дворца и настоящие причины отказа от титулов и королевских полномочий. Но пока сюжет картины показался зрителям скучным.

Уже посмотревшие фильм пользователи сообщили, что Гарри ожидаемо часто сравнивает Меган со своей покойной матерью, принцессой Дианой. А королевскую семью пара обвиняет в расизме и притеснениях. Но были в ленте и эпизоды, которые возмутили зрителей. Например, в одном из отрывков Маркл вспоминала, как ей пришлось делать реверанс перед Елизаветой II. Герцогиня иронично повторяла свои движения, явно насмехаясь над ситуацией и самой королевой.

Кроме того, принц включил в картину редкие кадры из интервью, которое его мать давала журналисту Мартину Баширу. Вокруг этой беседы в прошлом произошел громкий скандал, когда выяснилось, что мужчина только с помощью подлога спровоцировал общение с Дианой. Тогда принц Уильям настоял на том, чтобы это интервью больше никогда не демонстрировалось. Но его брат пренебрег правилом.