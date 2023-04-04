Наследство от матери: дочь Юлии Началовой растрогала фанатов до слез

Юлия Началова подготовила себе достойную смену в лице собственной дочери. Вера Алдонина все чаще выходит на сцену в качестве певицы, хотя ранее утверждала, что хочет быть актрисой.

Звездная наследница всегда принимала активное участие в школьных постановках, преимущественно в мюзиклах. Со временем юная артистка все же сменила приоритеты. Теперь она не отказывается ни от сольной карьеры, ни от сравнений с ныне покойной матерью.

А сравнивают 16-летнюю Веру с Началовой часто. Алдонина выросла копией звездной родительницы. К тому же ее голос напоминает многим вокал исполнительницы хита «Герой не моего романа». Сама же Вера считает, что унаследовала от матери не только это.

Алдонина дала интервью «Учительской газете », и ее откровения многих растрогали до слез. Особенно публику взбудоражили слова Веры о том, что именно мама передала ей такие качества, как безусловная любовь и преданность любимому делу. Также дочь певицы считает себя довольно общительным человеком, и это качество, по ее признанию, можно считать своеобразным наследством от любимой родительницы.