Наследственность подкачала: каким вырастет внук Брюса Уиллиса (фото)

Еще не родившийся малыш уже привлекает к себе немало внимания.

В жизни Брюса Уиллиса и его бывшей жены Деми Мур скоро произойдет знаменательное событие. Знаменитости впервые станут бабушкой и дедушкой: их дочь, 34-летняя Румер Уиллис, ждет появления на свет своего первенца.

Звездная наследница вовсю готовится к знаменательному событию. Она не скрывает беременность и делится с поклонниками подробностями о своем самочувствии. Например, недавно Уиллис рассказала, что потеряла сознание прямо на улице. К счастью, все обошлось.

Между тем в Сети гадают, каким же вырастет еще не родившийся внук «крепкого орешка». Хейтеры злорадствуют, уверяя, что наследственность малыша явно подкачала — якобы его мама недостаточно красива и талантлива.

Впрочем, есть и другая точка зрения. Некоторые уверены, что раз природа отдохнула на Румер, то ее ребенку, напротив, повезет родиться как минимум таким же ярким и харизматичным, как его дедушка. Ъ