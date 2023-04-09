Наследнику престола запретят присутствовать на коронации Карла III: это не Гарри (фото)

Коронация Карла III назначена на 6 мая этого года. Многих волновал вопрос, появится ли на торжественном мероприятии оскандалившийся сын короля — принц Гарри. Как оказалось, на церемонии запретят находиться другому члену монаршего семейства.

Британские СМИ сообщают, что принц Уильям и Кейт Миддлтон с огромной долей вероятности не позволят младшему сыну, четырехлетнему Луи, стать свидетелем коронации деда. Причина в том, что наследник престола испортил своим поведением уже не одно официальное мероприятие. Например, на платиновом юбилее Елизаветы II маленький принц корчил рожицы и показывал язык своей маме, из-за чего тут же оказался на первых полосах газет.

Принц и принцесса Уэльские боятся повторения подобной ситуации, поэтому Луи останется не у дел. А вот его брат и сестра, Джордж и Шарлотта, уже значатся в списке тех, кто появится на столь важном монаршем событии.