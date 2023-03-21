Наследникам принца Уильяма не позавидует ни один ребенок: все дело в странном запрете

Принц Уильям вместе с женой Кейт Миддлтон воспитывает троих наследников. Британцы и поклонники королевской семьи по всему миру следят за тем, как растут девятилетний Джордж, семилетняя Шарлотта и четырехлетний Луи. Многие уверены, что их жизнь похожа на сказку, и для этого есть все основания. Братья и сестра обитают в роскошном дворце и вряд ли в чем-то нуждаются. И тем нет менее их участи не позавидуешь.

Как и другим членам монаршего семейства, Джорджу, Шарлотте и Луи приходится иметь дело с многочисленными запретами. Многие из них касаются внешнего вида, правил поведения на публике и даже питания. Но если с этим дети вполне могут смириться, то с другим довольно необычным табу дело обстоит иначе.

Это покажется странным, но наследникам принца Уильяма наряду с другими обитателями дворца запрещается играть в такую популярную игру, как «Монополия». Причина проста: безобидное на первый взгляд развлечение может обернуться ссорой между игроками, поэтому и было принято решение от него отказаться.