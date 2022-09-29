Наследника Кончаловского не узнать: не поверите, что стало с сыном Юлии Высоцкой

У звездной пары Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского уже совсем взрослый сын. Петру 19 лет, но поклонники знаменитой семьи помнят его еще угловатым мальчиком. Недавно Высоцкая похвасталась в соцсетях свежим кадром с наследником и сильно удивила подписчиков.

Фанаты телеведущей восхитились тем, как вырос молодой человек. «Какой уже взрослый», «Какого красавца от Кончаловского родила», «Петя очень классный! Прям брутал, брутал», «Высокий, плечистый, какой хорошенький», — писали в комментариях. Но не все пользователи разделили восторг по поводу наследника Кончаловского.

Юлия Высоцкая подписала снимок: «Сын на хозяйстве», но в ответ ей резонно возразили: «Ну на каком он хозяйстве? На своем, извините, сидит. Куча мамок, нянек и домработниц». Впрочем, Высоцкая не обращает внимание на негатив и продолжает делать позитивные публикации в соцсетях.