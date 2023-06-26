Наследник звезды СССР ушел в монастырь: в него были влюблены сотни девчонок

Юрий Каюров стал звездой СССР в 70-е. Он снимался в фильмах «Долгие проводы», «Вишневый сад», «Золотая речка» и во многих других лентах. Его сын Леонид тоже начинал как актер, но в итоге выбрал служение церкви.

Каюров-младший стал знаменитостью после выхода картины «Последний шанс». История о перевоспитании парня, выбравшего неправильный путь, произвела в свое время фурор. Герой Леонида получился сложным и глубоким персонажем, а не плоским «плохишем». Каюрова обожали многие советские девчонки. У актера были интересная чарующая внешность, пронзительный взгляд и аристократичное лицо. Впечатляющие данные и талант обеспечили ему роли у известных режиссеров.

Однако в 90-е Леонид бросил кино, чтобы служить церкви. Сегодня он является протодиаконом в храме Архангела Михаила. Возвращаться в мир бывший актер не планирует.

Шесть лет назад Каюров схоронил супругу Ирину Корытникову, с которой он жил с 1981 года. Из-за рассеянного склероза она стала инвалидом. Муж оставался рядом с Ириной до последней секунды ее жизни.