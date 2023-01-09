Наследник отказался от раздела имущества Градского: такого не ожидал никто

После смерти Александра Градского самой обсуждаемой темой стал раздел его имущества. За свою карьеру музыкант сколотил огромное состояние и стал владельцем большого количества недвижимости. Все это предстояло поделить между его наследниками: вдовой Мариной Коташенко и ее двумя детьми от певца, а также старшими детьми артиста от предыдущего брака — Даниилом и Марией.

Вскоре выяснилось, что на наследство, оставленное мэтром, претендует еще один человек — двоюродная сестра знаменитости Наталья. Родственница исполнителя выступила с громким заявлением о том, что Градский в свое время отобрал у нее дачу и квартиру, которые достались ей от отца, поэтому она будет бороться за свою часть имущества. При этом Градская уточнила, что не претендует на то, что Александр Борисович заработал самостоятельно, а лишь желает вернуть то, что полагалось ей изначально.

Такого не ожидал никто, но теперь стало известно, что Наталья отказалась от раздела имущества своего звездного брата. В беседе с журналистами издания «Комсомольская правда » она отметила, что с того момента, как Градский присвоил себе ее недвижимость, прошло уже более двух десятков лет, а значит, судебный процесс по этому делу был бы слишком длительным и затратным. «Мое время мне дороже», — подытожила сестра композитора, подметив, что не испытывает нужды в деньгах, чтобы ввязываться в подобную авантюру.