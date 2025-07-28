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Наследник Булгакова запретил вставлять 1 сцену в «Мастере и Маргарите» 2005-го: Бортко «наплевал на все»

28 июля 2025 14:15
Наследник Булгакова запретил вставлять 1 сцену в «Мастере и Маргарите» 2005-го: Бортко «наплевал на все»

Роман и его экранизации по сей день будоражат общество.

Сергей Шиловский — прямой наследник Михаила Афанасьевича Булгакова. До конца 1980-х он пробовал себя в самых разных профессиях, но в 1990-х, после появления закона об авторском праве, нашёл свою настоящую роль — защитника литературного наследия знаменитого писателя.

Именно он впервые всерьёз начал требовать согласования сценариев и выплат от театров, киностудий и телеканалов за использование произведений Булгакова.

Наследник Булгакова запретил вставлять 1 сцену в «Мастере и Маргарите» 2005-го: Бортко «наплевал на все»

Одна из самых известных историй — с сериалом «Мастер и Маргарита» режиссёра Владимира Бортко, вышедшим на «России» в 2005 году не вызывает у него теплых эмоций.

Сколько стоит снять «Мастера и Маргариту»

По словам самого Шиловского, на тот момент право на экранизацию романа стоило около 20 тысяч долларов. За проект Бортко он получил деньги, но, как он признаёт, сумма была «небольшой» и не соответствовала масштабу произведения.

Наследник Булгакова запретил вставлять 1 сцену в «Мастере и Маргарите» 2005-го: Бортко «наплевал на все»

Что Шиловский запретил Бортко

Шиловский читал первоначальный сценарий Бортко и согласился почти со всем, за исключением вставок на политические темы и намеки на репрессии, которых в романе Булгакова не было. Он потребовал их исключить, сценарий был переделан, скреплён подписями и утверждён.

Наследник Булгакова запретил вставлять 1 сцену в «Мастере и Маргарите» 2005-го: Бортко «наплевал на все»

Однако во время съёмок Бортко, по словам Шиловского, проигнорировал договорённости и снял всё по-своему.

«Все было хорошо, пока не начались съемки. Бортко, имея влияние среди эшелонов нашей власти наплевал на все и сделал фильм, как он считал нужным», заявил наследник в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Наследник Булгакова запретил вставлять 1 сцену в «Мастере и Маргарите» 2005-го: Бортко «наплевал на все»

Почему не было суда

Формально Шиловский мог бы выиграть дело, но не стал подавать в суд. Во-первых, фильм уже был готов. Во-вторых, продюсеры проекта из компании Central Partnership умоляли его не вмешиваться. Конфликт пришлось замять.

Наследник Булгакова запретил вставлять 1 сцену в «Мастере и Маргарите» 2005-го: Бортко «наплевал на все»

Право вето утеряно

В новых договорах с производителями Шиловский по-прежнему указывает право на замечания к сценарию, но сам признаёт: «Право вето у меня никакого нет». Его правки часто игнорируются, а финальная версия фильма редко совпадает с утверждённой.

Наследник Булгакова запретил вставлять 1 сцену в «Мастере и Маргарите» 2005-го: Бортко «наплевал на все»

«Усишки у него, как куриные перья»: только поклонники «Мастера и Маргариты» узнают 5 героев по описанию (тест). А вы знали, что Бортко специально снял 3 разные версии «Мастера и Маргариты»: объясняем, как их различать.

Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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