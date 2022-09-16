Насколько вы знаток автомобилей? Проверьте себя при помощи теста

Еще сто лет назад позволить себе приобрести автомобиль могли только избранные. В советские времена для того, чтобы стать владельцем авто, нужно было получить особое разрешение. Одним словом, сесть за руль и прокатиться с ветерком было не так-то просто, но автомобилистов это не останавливало. Свои пристрастия в выборе авто были у известных людей той эпохи. Например, писатель и лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов иномаркам предпочитал отечественное производство. Один из современников литератора вспоминал, что тот жил довольно скромно и довольствовался “Волгой”, “газиком” и “Чайкой”. И то последний автомобиль - жемчужину советского автопрома - Шолохову подарило правительство. А Владимир Высоцкий успел сменить за свою жизнь не менее семи разных моделей - сначала это были “Волга”, ГАЗ-21, ВАЗ-2101 и Renault 16, принадлежавшие Марине Влади. Практически все авто легендарный поэт и исполнитель разбил в результате аварий. Затем у него появились сразу два BMW 2500, правда, зарегистрированные под одним номером - чтобы ездить попеременно то на одной, то на другой, Высоцкий постоянно переставлял номер.

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