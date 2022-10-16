Насколько вы суеверны? Проверьте себя при помощи теста

“Всякое укоренившееся в народе мнение или понятие, без разумного отчета в основательности его”, - такое определение суеверию давал этнограф Владимир Даль. Издавна в народе существовало множество поверий, касающихся самых разных сфер жизни. Случайности, как счастливые, так и трагические, крестьяне нередко объясняли происками нечистой силы. Поэтому, чтобы в следующий раз защититься от воздействия мифологических существ, люди использовали обереги и талисманы, произносили магические слова. У многих примет был не только мистический, но и практический смысл. Например, считалось, что после Ильина дня, который приходился на 2 августа, добропорядочным людям купаться грешно. На самом же деле таким образом крестьяне оберегали детей и подростков от простуды - уже в начале августа вода становилась слишком холодной для купания и можно было легко подхватить болезнь и слечь.

В наше время приметы соблюдаются не так тщательно, как в прошлые века, однако есть люди, которые обязательно стучат по дереву, чтобы не спугнуть удачу. Пройдите наш тест и узнайте, можно ли назвать суеверным человеком вас.