Насколько вы начитанный? Тест поможет определить

Иллюстрации к литературным произведениям - совершенно особый вид художественного творчества. Создателю иллюстраций важно не только сохранить свой индивидуальный почерк, но и отразить в своих работах дух книги, ее атмосферу. В мире есть много художников-иллюстраторов, но совершенно особенное место в этом списке занимает Надя Рушева. Девочка, имя которой навсегда вошло в историю книжной иллюстрации, родилась в Улан-Баторе (Монголия). Рисовать Надя начала с пяти лет - при этом рисованию ее никто специально не обучал, все тонкости она постигала сама. Начиная с первого класса девочка каждый день, закончив делать домашнюю работу, начинала творить. Однажды она за один вечер создала 36 иллюстраций к пушкинской “Сказке о царе Салтане”. В 1964 году состоялась первая выставка ее работ. Именитые художники отмечали, что творческому почерку Нади Рушевой присуща легкость техники, чувство композиции, которыми могут похвастаться далеко не все профессионалы. К сожалению, в 17 лет Нади не стало - она скончалась из-за разрыва аневризмы и кровоизлияния в мозг.

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