Насколько вы на ты с русским языком? Пройдите наш занятный и сложный тест

Великий и могучий русский язык довольно труден для изучения - даже его носители зачастую не могут разобраться в правилах орфографии и пунктуации, ударения и правильного произношения. А уж какие сложности при его освоении испытывают иностранцы, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать. Впрочем, многие из них все-таки смогли его изучить и искренне восхищались им. Так, например, французский писатель Проспер Мериме (наибольшую известность ему принесла новелла “Кармен”, рассказывающая о губительной любви цыганки и представителя баскского народа), помимо литературной деятельности, занимался переводами с английского, итальянского, греческого и многих других языков. В его “арсенале” был и русский язык, о котором Мериме отзывался как о “созданном для выражения тончайших оттенков”. Он перевел для французских читателей “Пиковую даму” Пушкина и многие его стихотворения, гоголевского “Ревизора”, а также написал ряд статей по российской истории. В одном из писем Проспер Мериме советовал дочери своего знакомого изучать русский - “прекраснейший из европейских языков”.

А насколько хорошо знаете родной язык вы? Пройдите наш тест на знание орфоэпии, а именно - норм произношения и ударения.