Насколько вы меломан? Наш тест определит ваш уровень знания музыки 90-х

От группы “Сплин” до Анжелики Варум: как хорошо вы помните популярные в то время мелодии?

“Лихие девяностые” остались в истории нашей страны как время радикальных перемен, коснувшихся самых разных сфер жизни. Не обошли они стороной и культуру: если прежде фильмы, музыка, изобразительное искусство, как правило, отражали идеологические настроения, то в 1990-е государственная цензура ушла, и на сцену вышли исполнители и коллективы, которых невозможно было представить себе там в советское время. Появилось множество поп-исполнителей, многие из которых выступают и в наши дни: Игорь Николаев, Валерий Меладзе, Дмитрий Маликов. Кроме того, поклонники сходили с ума от стремительно набирающих популярность бой- и герлбэндов, таких как “На-На”, “Блестящие”, “Руки вверх!”. Возникли новые, до тех пор малоизвестные отечественному слушателю жанры, например, хип-хоп, представленный именами Богдана Титомира, Дельфина, “Михея и Джуманджи”. И, конечно же, люди слушали рок, который наконец стал официально “разрешенным” жанром.

Насколько хорошо вы знакомы с музыкой 1990-х? Проверьте свои познания с помощью нашего теста, который лишь на первый взгляд кажется очень простым.